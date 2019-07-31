Центробанк и Visa до 2021г проведут в Азербайджане совместные лотереи по стимулированию безналичных платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная ассоциация обслуживания Visa договорились о совместной деятельности в сфере электронных платежей, отмечается в сообщении ЦБА.
«ЦБА и Visa во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по определению направлений сотрудничества в рамках реализации «Госпрограммы расширения электронных платежей в Азербайджане на 2018–2020гг»», -отмечается в информации.
По данным Центробанка, в рамках меморандума стороны договорились о совместной деятельности для развития в Азербайджане электронной торговли, мобильных платежей, применения современных платежных инструментов в различных секторах экономики и о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности.
«ЦБА и Visa также планируют до конца 2020 года провести в Баку и регионах страны совместные лотереи по стимулированию безналичных платежей, пропаганду безналичных расчетов, реализовать меры по поощрению современных платежных решений и подготовить анализ и оценку текущей ситуации в этой области», -отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
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