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Финансы 31.07.2019 12:54

Центробанк и Visa до 2021г проведут в Азербайджане совместные лотереи по стимулированию безналичных платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная ассоциация обслуживания Visa договорились о совместной деятельности в сфере электронных платежей, отмечается в сообщении ЦБА.

«ЦБА и Visa во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по определению направлений сотрудничества в рамках реализации «Госпрограммы расширения электронных платежей в Азербайджане на 2018–2020гг»», -отмечается в информации.

По данным Центробанка, в рамках меморандума стороны договорились о совместной деятельности для развития в Азербайджане электронной торговли, мобильных платежей, применения современных платежных инструментов в различных секторах экономики и о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности.

«ЦБА и Visa также планируют до конца 2020 года провести в Баку и регионах страны совместные лотереи по стимулированию безналичных платежей, пропаганду безналичных расчетов, реализовать меры по поощрению современных платежных решений и подготовить анализ и оценку текущей ситуации в этой области», -отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: ЦБА, VISA, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]