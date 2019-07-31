Узбекистан второй раз за год повышает тарифы на газ и электроэнергию для населения

Узбекистан, являющийся крупным мировым производителем углеводородного сырья, второй раз за год повышает тарифы на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию для населения.
Очередное повышение тарифов на топливно-энергетические ресурсы произойдет с 15 августа. Изменение тарифов утверждено постановлением кабинета министров, принятым 30 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Узбекистана.
В соответствии с принятым документом, цена кубометра природного газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 380 сумов (в настоящее время - 320 сумов, рост составит 18,7%). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (сейчас - 553 сума, +19,3%), на отопление - 380 сумов (320 сумов, +18,8%).
Килограмм сжиженного газа, реализуемый населению для потребления в быту, будет стоить 1,12 тыс. сумов вместо нынешних 950 сумов (+17,9%).
Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии для бытовых потребителей увеличивается с 250 до 295 сумов (+18%).
В постановлении правительства также содержится поручение с 15 августа ввести новые тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и канализации "с учетом обеспечения рентабельности оказываемых услуг".
С этой же даты действующая розничная цена на уголь для населения и бюджетных организаций повысится на 10%.
С 15 августа установлена новая розничная цена литра автобензина Аи-80. С учетом акцизного налога она составит 4,5 тыс. сумов (в настоящее время - 4 тыс. сумов, +12,5%). Литр дизтоплива подорожает до 5,4 тыс. сумов (4,8 тыс. сумов, +12,5%), дизтопливо "Эко" - 5,7 тыс. сумов (4,9 тыс. сумов, +16,3%). Цена литра бензина марки Аи-91 с 15 августа будет определяться через биржевые торги (сейчас розничная цена составляет 4,5 тыс. сумов за литр).
С середины августа также должны быть установлены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте (за исключением такси).
Последний раз тарифы на газ и электроэнергию в стране были повышены на 10% в ноябре 2018 года.
Как сообщалось, с 1 августа минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсии, стипендии и пособия в Узбекистане повышаются на 10%.
Официальный курс на 31 июля - 8666,71 сума/$1.
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