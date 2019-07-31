Три туриста из Азербайджана госпитализированы в Батуми с ранениями после драки

Три туриста из Азербайджана получили ножевые ранения в драке на набережной Батуми в ночь на среду, они госпитализированы, сообщают грузинские СМИ.

Состояние двух пострадавших - стабильное, еще один турист, получивший ранения, находится в тяжелом состоянии.

В МВД Грузии сообщили, что в совершении преступления подозревается мужчина 2001 года рождения, он задержан.