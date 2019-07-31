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Происшествия 31.07.2019 13:04

Три туриста из Азербайджана госпитализированы в Батуми с ранениями после драки

Три туриста из Азербайджана получили ножевые ранения в драке на набережной Батуми в ночь на среду, они госпитализированы, сообщают грузинские СМИ.

Состояние двух пострадавших - стабильное, еще один турист, получивший ранения, находится в тяжелом состоянии.

В МВД Грузии сообщили, что в совершении преступления подозревается мужчина 2001 года рождения, он задержан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, БАТУМИ, ТУРИСТЫ, ДРАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]