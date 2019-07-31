Прокуратура города Мюнхен предъявила бывшему гендиректору автопроизводителя Audi AG Рупертe Штадлеру обвинения в мошенничестве и других преступлениях в связи с делом о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

В частности, Штадлер обвиняется в том, что продажи автомобилей с двигателями, выбросы которых превышают установленные нормативы, продолжились и после того, как скандал стал достоянием общественности, пишет агентство Bloomberg.

Штадлер был арестован в июне 2018 года и провел под арестом несколько месяцев. Вскоре после этого он был уволен с поста гендиректора Audi.

В апреле обвинения в мошенничестве были предъявлены бывшему главному исполнительному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну. Бренд Audi принадлежит Volkswagen. Кроме того, власти ведут расследование в отношении Винтеркорна, а также других топ-менеджеров Volkswagen, подозревая их в намеренном замалчивании скандала с дизельными двигателями и его возможных последствий для компании.

Акции Volkswagen в среду дорожают на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до более 76 млрд евро.