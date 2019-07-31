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Транспорт и связь 31.07.2019 17:20

Бывшему CEO Audi предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с "дизельгейтом"

Прокуратура города Мюнхен предъявила бывшему гендиректору автопроизводителя Audi AG Рупертe Штадлеру обвинения в мошенничестве и других преступлениях в связи с делом о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

В частности, Штадлер обвиняется в том, что продажи автомобилей с двигателями, выбросы которых превышают установленные нормативы, продолжились и после того, как скандал стал достоянием общественности, пишет агентство Bloomberg.

Штадлер был арестован в июне 2018 года и провел под арестом несколько месяцев. Вскоре после этого он был уволен с поста гендиректора Audi.

В апреле обвинения в мошенничестве были предъявлены бывшему главному исполнительному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну. Бренд Audi принадлежит Volkswagen. Кроме того, власти ведут расследование в отношении Винтеркорна, а также других топ-менеджеров Volkswagen, подозревая их в намеренном замалчивании скандала с дизельными двигателями и его возможных последствий для компании.

Акции Volkswagen в среду дорожают на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до более 76 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, РУКОВОДСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]