Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 31.07.2019 17:50

Почти 20 человек арестованы в итальянской Калабрии за связи с мафией

Правоохранительные органы Италии арестовали 17 человек в ходе масштабной операции против мафиозного клана "Либри" в провинции Реджо-ди-Калабрия, сообщает в среду итальянская газета "Репубблика".

По данным издания, арестованные входят в мафиозную группировку "Либри" или каким-либо образом имеют к ней отношение. Среди них есть и несколько политиков из городских и областных органов власти.

В частности, речь идет о бывшем лидере Forza Italia Алессандро Николо, который в настоящее время находится под стражей. Кроме того, полиция смогла выйти на лидера Демократической партии в региональном совете Себастьяно Ромео, в отношении него применена ограничительная мера в виде домашнего ареста. Кроме того, был арестован зять мэра города Реджо-ди-Калабрия Джезуппе Фалькомата.

Вместе с политиками под арестом оказались и несколько известных предпринимателей, которые сотрудничали с кланом, но формально имели безупречную репутацию.

Мафиозный клан "Либри" является частью преступного синдиката "Ндрангета", который был образован после объединения Италии в 1871 году. Синдикат "Ндрангета" считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, МАФИЯ, БОРЬБА, АРЕСТЫ


Похожие новости


На Сицилии задержали почти полсотни членов "Коза ностры", среди них новый главарь мафии - СМИ В Италии задержаны 22 предполагаемых мафиози На Сицилии в рамках операции против мафии задержали более 30 человек В Италии и Германии арестованы 27 предполагаемых мафиози

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]