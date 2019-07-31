Почти 20 человек арестованы в итальянской Калабрии за связи с мафией

Правоохранительные органы Италии арестовали 17 человек в ходе масштабной операции против мафиозного клана "Либри" в провинции Реджо-ди-Калабрия, сообщает в среду итальянская газета "Репубблика".

По данным издания, арестованные входят в мафиозную группировку "Либри" или каким-либо образом имеют к ней отношение. Среди них есть и несколько политиков из городских и областных органов власти.

В частности, речь идет о бывшем лидере Forza Italia Алессандро Николо, который в настоящее время находится под стражей. Кроме того, полиция смогла выйти на лидера Демократической партии в региональном совете Себастьяно Ромео, в отношении него применена ограничительная мера в виде домашнего ареста. Кроме того, был арестован зять мэра города Реджо-ди-Калабрия Джезуппе Фалькомата.

Вместе с политиками под арестом оказались и несколько известных предпринимателей, которые сотрудничали с кланом, но формально имели безупречную репутацию.

Мафиозный клан "Либри" является частью преступного синдиката "Ндрангета", который был образован после объединения Италии в 1871 году. Синдикат "Ндрангета" считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов.