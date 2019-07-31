Лукашенко и Зеленский договорились обменяться визитами (версия 2)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белоруссию в любое время и в любом формате, сообщили в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшегося телефонного разговора президентов.
"Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - заявили в пресс-службе.
В свою очередь Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. "Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, Зеленский подробно рассказал президенту Белоруссии о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Белоруссия в деле урегулирования данного конфликта.
"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженца мирных инициатив и процессов", - отметили в пресс-службе.
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