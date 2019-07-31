США сами должны уговаривать Китай войти в новый договор о контроле над ядерным оружием, РФ к переговорам готова - сенатор Джабаров

Россия готова к переговорам по новому договору о контроле над ядерным оружием, но, если США настаивают на подключении к нему Китая, они сами должны уговаривать Пекин, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это не мы должны уговаривать КНР участвовать. Пусть американцы работают, это их идея, не наша. А мы готовы заключать договор либо с США, либо с привлечением Китая, но инициатива должна исходить от них", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду.
Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями.
Говоря о возможном непродлении американцами договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сенатор отметил, что это "тревожная ситуация".
"Мы говорили, что можно пока продлить его хотя бы на год - на два и готовить новый, но вся проблема в том, что США говорят, что новое соглашение должно быть с участием КНР. А КНР категорически отказывается участвовать в подобном соглашении", - сказал Джабаров.
По его словам, ядерный стратегический потенциал Китая значительно уступает американскому и российскому. Поэтому сенатор считает, что подключать Китай к соглашению "будет несправедливо".
"Это не наша инициатива - не продлевать договор СНВ-3. Это предложили американцы, пусть отрабатывают, а мы всегда готовы к переговорам", - отметил он.
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