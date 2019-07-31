Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.07.2019 14:07

Правительство Украины обнародовало постановление о расширении спецпошлин на сжиженный газ из РФ

Кабинет министров Украины расширил с одного до восьми перечень товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ), на которые распространяется специальная пошлина.

Постановление №678 от 24 июля 2019 года, которым вносится изменение в постановление недельной давности №624, обнародовано на правительственном портале и в газете "Урядовый курьер".

Так, если ранее спецпошлина распространялась только на СУГ с кодом 2711121100 (пропан как топливо с чистотой не менее 99%), то теперь она расширена на 2711121900 (пропан для других целей с чистотой не менее 99%), 2711129400 (пропан для других целей чистотой от 90% до 99%), 2711129700 (пропан для других целей), 2711131000 (бутан для специфических процессов переработки), 2711139100 (бутан для других целей чистотой от 90% до 95%), 2711139700 (бутан для других целей), 2901100010 (бутан, изобутан).

"В случае невозможности достоверного установления страны происхождения товаров, на которые применяется специальная пошлина, такие товары отпускаются в свободный оборот на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктам ставкам", - уточняется в документе.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, РОССИЯ, ПОШЛИНА


Похожие новости


Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа может быть сорвана Зеленский видит в сохранении транзита российского газа через Украину гарантию энергетической безопасности Европы Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Шефчович посетит Москву, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа в ЕС через Украину Путин: если прекратится транзит российского газа через Украину - не будет и реверса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]