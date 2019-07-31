РФ может ввести монополию на разработку шельфа и перевозку углеводородов отечественными судами

Правительство РФ создало стимулирующий инструмент для увеличения заказов российскими судостроителями: как сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров, на заседании в среду были одобрены соответствующие изменения в Кодекс торгового мореплавания.
Проект федерального закона был внесен министерством промышленности и торговли РФ. Он устанавливает механизм, предоставляющий правительству право определять виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных в России.
"Например, это перевозка грузов и пассажиров определенных, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание.
"Любая компания - не важно, российская или иностранная - если она хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях. Или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране. Конечно, выгоднее всего это делать в свободных зонах, на территориях опережающего развития (ТОР - ИФ), где действуют льготные налоговые режимы. Благо, такие решения по всем этим ТОРам и свободным зонам нами приняты", - добавил он.
"(Изменения в законодательство - ИФ) должны поддержать российских судостроителей. Сейчас государственную поддержку за счет субсидий (по кредитам и лизинговым платежам - ИФ) и (судовых утилизационных - ИФ) грантов получают в основном владельцы судов, транспортные и лизинговые компании. Но довольно значительное количество заказов размещается на иностранных верфях. Наши судостроительные предприятия загружены, в лучшем случае, наполовину", - отметил глава правительства.
"(В связи с этим - ИФ) не хватает специалистов и денег на (их - ИФ) подготовку, на улучшение работы с персоналом, расширение компетенций, обновление оборудования, современные технологии. В результате позиции на этом сложном рынке - а он, действительно, сложный объективно, для всех стран - удерживать нашим компаниям становится еще более проблематично", - сказал Медведев.
Предлагаемые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования в России, отмечали ранее авторы законопроекта.
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