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Финансы 31.07.2019 14:36

Оборот межбанковской системы платежей в Азербайджане в I полугодии увеличился на 5,1% - ЦБА

Объем операций посредством межбанковской системы платежей в в I -ом полугодии 2019 году составил 131,3 млрд манатов, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"По итогам января-июня 2019 года объем операций посредством межбанковской системы платежей (AZIPS и XOHKS - ИФ) составил 131,3 млрд манатов, число операций - 25,378 тыс. Рост данных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,1% и 41,3% соответственно", -отмечается в информации.

По данным ЦБА, оборот Национальной платежной системы (HOP) в отчетный период составил 1,412 млрд, что на 34% выше показателя января-июня 2018 года. При этом объем безналичных операций в отчетный период составил 551 млн манатов (рост в 3,4 раза).

По данным Центробанка, на 30 июня 2019 года число платежных карт в Азербайджане превысило 7 млн (рост на 14,7%), из которых 997 тыс. пришлось на бесконтактные. По сравнению с январем-июнем 2018 года число бесконтактных карт увеличилось в 2,4 раза, число бесконтактных операций в 4,6 раза.

В I -ом полугодии 2019 года объем операций с платежными картами в Азербайджане составил 9,532 млрд манатов (рост на 24%). Удельный вес безналичных операций с платежными картами в отчетный период составил 20% (рост на 16%).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЛАТЕЖИ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]