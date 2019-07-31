Оборот межбанковской системы платежей в Азербайджане в I полугодии увеличился на 5,1% - ЦБА

Объем операций посредством межбанковской системы платежей в в I -ом полугодии 2019 году составил 131,3 млрд манатов, что на 5,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
"По итогам января-июня 2019 года объем операций посредством межбанковской системы платежей (AZIPS и XOHKS - ИФ) составил 131,3 млрд манатов, число операций - 25,378 тыс. Рост данных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,1% и 41,3% соответственно", -отмечается в информации.
По данным ЦБА, оборот Национальной платежной системы (HOP) в отчетный период составил 1,412 млрд, что на 34% выше показателя января-июня 2018 года. При этом объем безналичных операций в отчетный период составил 551 млн манатов (рост в 3,4 раза).
По данным Центробанка, на 30 июня 2019 года число платежных карт в Азербайджане превысило 7 млн (рост на 14,7%), из которых 997 тыс. пришлось на бесконтактные. По сравнению с январем-июнем 2018 года число бесконтактных карт увеличилось в 2,4 раза, число бесконтактных операций в 4,6 раза.
В I -ом полугодии 2019 года объем операций с платежными картами в Азербайджане составил 9,532 млрд манатов (рост на 24%). Удельный вес безналичных операций с платежными картами в отчетный период составил 20% (рост на 16%).
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