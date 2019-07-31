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Финансы 31.07.2019 14:53

Банки в Азербайджане увеличили в январе-июне число банкоматов на 2,7%, сократили число pos-терминалов на 4,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2019 года составляет 2,571 тыс. единиц, что на 2,7% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля 2019 года в Баку установлено 1,373 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 3,3%), в регионах – 1,198 тыс. банкомат (рост на 2,1%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля 2019 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 63,396 тыс. единиц, что на 4,1% меньше показателя на конец 2018 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКОМАТЫ, ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]