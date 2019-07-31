Банки в Азербайджане увеличили в январе-июне число банкоматов на 2,7%, сократили число pos-терминалов на 4,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2019 года составляет 2,571 тыс. единиц, что на 2,7% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 июля 2019 года в Баку установлено 1,373 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 3,3%), в регионах – 1,198 тыс. банкомат (рост на 2,1%).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 июля 2019 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 63,396 тыс. единиц, что на 4,1% меньше показателя на конец 2018 года.
Н.Аббасова
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