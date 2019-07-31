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Дальнее зарубежье 31.07.2019 20:03

США и Китай обсудили импорт сельхозпродукции, договорились о встрече в сентябре

Представители США и Китая обсудили импорт американской сельскохозяйственной продукции в КНР и ряд других вопросов на прошедших в Шанхае переговорах, сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Также стороны договорились о том, что следующий раунд переговоров пройдет в сентябре на территории США.

"Представители США и Китая провели искренний, эффективный и конструктивный обмен мнениями по важнейшим экономическим и торговым вопросам, представляющим взаимный интерес", - приводит цитату из сообщения "Синьхуа" агентство Bloomberg.

Сами переговоры завершились в среду на 40 минут раньше запланированного срока, после чего американская делегация направилась в аэропорт, никак не прокомментировав итоги встречи.

Представители КНР и США встретились лично впервые с мая. Тогда переговоры зашли в тупик, несмотря на предварявшие их оптимистичные комментарии с обеих сторон. Впоследствии президент США Дональд Трамп обвинил китайскую сторону в попытке в последний момент изменить уже оговоренные условия торгового соглашения.

Во вторник Трамп высказал предположение, что Китай намеренно затягивает переговоры, надеясь на то, что после выборов 2020 года в кресле президента США окажется более удобный для переговоров человек.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]