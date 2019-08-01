Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" планируется выпустить на экраны кинотеатров осенью 2019 года, заявил продюсер Олег Капанец.

"Рабочий монтаж закончен, сейчас добивают графику, к концу августа фильм будет готов. Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября - начале ноября он появится на экранах", - сказал Капанец на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что Александру Фокину, исполнившему роль главного героя фильма, удалось перевоплотиться в знаменитого спортсмена. "Для Александра это первая работа в кино. Думаю, что он справился с очень сложной ролью Яшина. Ему надо было показать футбольное мастерство и раскрыть характер Яшина вне поля. Думаю, что он справился", - отметил Капанец.

Продюсер сообщил, что общий бюджет картины составил 360 млн рублей, из которых около 60 млн рублей было выделено министерством культуры.

"Бюджет достойный, чтобы сделать хорошее кино про Яшина. Конечно, меньше, чем хотелось, но нам хватило. Была господдержка от Минкультуры в районе 60 млн рублей. Весь бюджет составляет 360 млн рублей. По современным меркам это небольшие деньги", - рассказал Копанец.

Продюсер отметил, что для сьемок картины для актеров была сшита аутентичная игровая амуниция 50-х и 60-х годов 20 века.

"Шили бутсы той эпохи. Актеры жаловались, потому что играть в них труднее, чем в современных. Зато у них на лицах были настоящие эмоции", - сказал он.

"Футбол снимали вживую, болельщиков - на Мосфильме, где строили декорации, трибуны", - добавил он.

Он также сообщил, что финансовую поддержку оказали управляющая компания "Динамо", банк ВТБ, а также бизнесмен Алишер Усманов.

"Фильм снимался в России. Конечно, хотели бы поехать в Чили (где прошел чемпионат мира 1962 год - ИФ), но тогда мы рисковали вернуться без багажа. Поэтому мы снимали некоторые сцены в Болгарии. Например, Париж мы снимали на улицах города Пловдив. Конечно, какие-то кадры мы брали в Париже и Лондоне, но, по большому счету, основная работа была в России", - рассказал он.

Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что авторы картины согласовывали многое со вдовой Яшина.

"Надеемся, что этот фильм станет серьезным фундаментом для укрепления спорта в нашей стране", - отметил Лунтовский.

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев положительно оценил тенденцию в отечественном кинематографе создания фильмов про великих спортсменов, таких как Валерий Харламов, Лев Яшин или про финальный матч баскетбольного турнира Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

"Когда обратились в банк с просьбой поддержать этот проект, то поскольку ВТБ не один год сотрудничает с футбольным и хоккейным клубами "Динамо", а также с обществом, поэтому мы согласились. Биография этого спортсмена - хороших пример для нынешнего поколения", - сказал Ерофеев.

Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, в составе "бело-голубых" он пять раз становился чемпионом СССР. С 1954 по 1967 Яшин выступал за сборную СССР, с которой выиграл чемпионат Олимпиаду 1956 года и чемпионат Европы 1960 года. В 1963 году вратарь был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч".

7 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов "Динамо" играла против сборной "звёзд" мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие.