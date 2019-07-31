Авиакомпании мира в 2018г увеличили перевозки пассажиров почти на 7% - IATA

Авиакомпании мира в 2018 году увеличили перевозки на 6,9% относительно показателя 2017 года, до 4,4 млрд человек, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА).
Цифры близки к прогнозу организации, сделанному в конце 2017 года: пассажиропоток ожидался в объеме 4,3 млрд человек, динамика - на уровне плюс 6%.
Занятость кресел, по данным IATA, составила рекордные 81,9%.
Самая большая доля рынка перевозок по-прежнему у авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона - 37,1% (1,6 млрд пассажиров, рост к 2017 году на 9,2%), второе место с долей 26,2% занимают европейские компании (1,1 млрд пассажиров, + 6,6%), третье, с долей 22,6%, - североамериканские (989,4 млн пассажиров, +4,8%).
IATA также отмечает продолжающееся развитие лоукост-сегмента: 52 из 290 авиакомпаний-членов ассоциации классифицируют себя именно как лоукостеры.
Крупнейшим авиационным альянсом по итога 2018 года остался Star Alliance (доля рынка - почти 22%), за ним следуют SkyTeam (18,8%) и oneworld (15,4%).
Гендиректор IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении, отметил важность перехода отрасли на ограниченный выброс углерода.
"С 2020 года мы будем ограничивать рост выбросов углерода. И к 2050 году мы сократим выбросы до половины уровня 2005 года. Эта амбициозная цель нуждается в государственной поддержке", - заявил глава организации.
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