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Транспорт и связь 31.07.2019 21:20

Авиакомпании мира в 2018г увеличили перевозки пассажиров почти на 7% - IATA

Авиакомпании мира в 2018 году увеличили перевозки на 6,9% относительно показателя 2017 года, до 4,4 млрд человек, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА).

Цифры близки к прогнозу организации, сделанному в конце 2017 года: пассажиропоток ожидался в объеме 4,3 млрд человек, динамика - на уровне плюс 6%.

Занятость кресел, по данным IATA, составила рекордные 81,9%.

Самая большая доля рынка перевозок по-прежнему у авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона - 37,1% (1,6 млрд пассажиров, рост к 2017 году на 9,2%), второе место с долей 26,2% занимают европейские компании (1,1 млрд пассажиров, + 6,6%), третье, с долей 22,6%, - североамериканские (989,4 млн пассажиров, +4,8%).

IATA также отмечает продолжающееся развитие лоукост-сегмента: 52 из 290 авиакомпаний-членов ассоциации классифицируют себя именно как лоукостеры.

Крупнейшим авиационным альянсом по итога 2018 года остался Star Alliance (доля рынка - почти 22%), за ним следуют SkyTeam (18,8%) и oneworld (15,4%).

Гендиректор IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении, отметил важность перехода отрасли на ограниченный выброс углерода.

"С 2020 года мы будем ограничивать рост выбросов углерода. И к 2050 году мы сократим выбросы до половины уровня 2005 года. Эта амбициозная цель нуждается в государственной поддержке", - заявил глава организации.

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Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]