Оппозиционная ирландская партия "Шинн Фейн" выступает против стремления премьер-министра Бориса Джонсона любым способом вывести Великобританию из ЕС 31 октября, заявила лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд после встречи в среду с Джонсоном в Северной Ирландии.

"Мы очень ясно объяснили, что (Brexit без соглашения - ИФ) будет катастрофическим для ирландской экономики, для нашего общества, политики и нашего мирного соглашения", - цитирует ее слова телеканал Sky News.

При этом она повторила требование провести референдум об объединении Северной Ирландии и Ирландии в случае реализации "жесткого" сценария Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем. "Мы ясно дали понять ему (Джонсону - ИФ), что грандиозные планы, которые он выполняет в отношении возможного "жесткого" Brexit, должны включать вопрос конституции и опрос общественного мнения о границе здесь, в Ирландии", - сказала Макдональд.

По ее словам, любой сценарий Brexit самым серьезным образом меняет обстановку на острове Ирландия. "Было бы немыслимым, чтобы при таких обстоятельствах люди не получили бы возможность вместе принять решение о нашем будущем", - добавила она.

"Шинн Фейн" действует как в Ирландии, так и в Северной Ирландии: она представлена в парламенте Ирландии, Ассамблее Северной Ирландии и палате общин британского парламента.

Британские СМИ отмечают, что ранее Джонсон в рамках первой поездки в качестве премьера в Северную Ирландию провел встречу с представителями пяти основных партий: цель переговоров - достижение нового соглашения о разделении властных полномочий в Северной Ирландии.

После Brexit в Северной Ирландии в январе 2017 года распалась правительственная коалиция. В апреле 2017 года в Ассамблею Северной Ирландии прошли досрочные выборы, однако из-за разногласий между правящими партиями наступил затяжной кризис: он выразился в неспособности в течение долгого времени сформировать исполнительный орган власти.

Ранее Джонсон также совершил поездки в Шотландию и Уэльс.

Накануне в телефонном разговоре с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Джонсон заверил его, что "Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября, в независимости от чего-либо".

В то же время, отмечает The Irish Times, Джонсон заявил, что приоритет Лондона - выйти из ЕС при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем, однако "оно должно быть таким, которое упраздняет "бэкстоп", то есть "страховочный план" по ирландской границе.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Сам Джонсон выступает за замену "бэкстопа" на альтернативный план.

Джонсон также заявлял, что сделка с Брюсселем, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна.