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ТЭК 31.07.2019 15:07

Азеришыг направит более 1,5 млн манатов на прокладку ЛЭП в пяти селах на юге Азербайджана

ОАО «Азеришыг» направит более 1,5 млн манатов на прокладку ЛЭП в пяти селах Астаринского района Азербайджана.

Согласно данным сайта tender.gov.az, «Азеришыг» подписало контракт с ООО «IMA-Energy» на прокладку 10/0,4–киловольтных ЛЭП в селах Шуви-Секашан, Пеликеш-Диго, Абйеруд, Доли и Сипиййет.

Стоимость договора – 1 млн 502 тыс. 549,38 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛЭП, ПРОКЛАДКА, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]