Азеришыг направит более 1,5 млн манатов на прокладку ЛЭП в пяти селах на юге Азербайджана

ОАО «Азеришыг» направит более 1,5 млн манатов на прокладку ЛЭП в пяти селах Астаринского района Азербайджана.

Согласно данным сайта tender.gov.az, «Азеришыг» подписало контракт с ООО «IMA-Energy» на прокладку 10/0,4–киловольтных ЛЭП в селах Шуви-Секашан, Пеликеш-Диго, Абйеруд, Доли и Сипиййет.

Стоимость договора – 1 млн 502 тыс. 549,38 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова