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СНГ 31.07.2019 20:54

Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле в ответ на действия США после выхода из ДРСМД - эксперт

Россия может разместить ударные средства в Латинской Америке, если США разместят новые ракеты в Европе после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил "Интерфаксу" военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Мы можем поставить их на Кубе, в Венесуэле и в других дружественных странах. У нас есть дружественные страны. Многие страны, особенно Латинской Америки, хотят быть независимыми от США", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Постановка наших ракет и средств средней дальности вызовет определенный политический и экономический нажим со стороны США на эти страны, но за спиной этих стран будет Россия", - заявил эксперт.

"Это приведет к желанию американской элиты начать договариваться со всем миром, в том числе, с Россией. Опыт 1962 года - Карибского кризиса - показал, что когда уязвимой становится территория США, они идут на договоренности", - сказал Ивашов.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлётным временем. "Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент", - заявил Рябков.

Так Рябков ответил на вопрос, рассматривает ли РФ в случае размещения запрещённых ДРСМД ядерных ракет наземного базирования в Европе возможность симметричного ответа и размещения аналогичных ракет поближе к США.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД и через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Россия отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД и выдвигает встречные претензии.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостановила участие в договоре и заявила о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов ракет.

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США планируют выйти из ДРСМД 2 августа.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, МНЕНИЕ


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