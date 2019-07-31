Минэкологии Азербайджана приобретет у Гянджинского автозавода сельхозтехнику на 165 тыс. манатов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана направит около 165 тыс. манатов на закупку сельскохозяйственной техники.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, министерство подписало соответствующий контракт с ПО «Гянджинский автомобильный завод».
Сумма контракта - 164,296 тыс. манатов.
Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. С 2006 года организует сборку в Гяндже всех типов грузовых автомобилей и тракторов белорусского производства.
В 2018 году на заводе было произведено 1303 единицы тракторов МТЗ, 697 единиц тракторных прицепов, 58 единиц грузовиков КАМАЗ, 100 единиц грузовых автомобилей УРАЛ, 9 единиц машин для перевозки промышленных отходов Haller и др. техники.
Б.Рустамбеков
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