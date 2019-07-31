Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении летней школы «Образовательный автобус - Насими», организованной в рамках программы «Учи для Азербайджана».
Основная цель проекта «Образовательный автобус - Насими», посвященного «году Насими», заключалась в стимулировании личностного развития школьников, оказании положительного влияния на формирование мировоззрения и расширение кругозора, создании необходимых условий для повышения интереса к учебе и ознакомлении учащихся с творчеством Насими.
В период с 23 по 29 июля, «Образовательный автобус - Насими» проехал по маршруту Баку-Гусар-Астара-Джоджуг Марджанлы-Газах-Шемаха-Баку. В рамках летней школы, учащиеся школ вышеперечисленных регионов со слабым и средним академическим показателем могли принять участие в тренингах по профессиональному и личному развитию, ораторству и искусству, проводимых тренерами и экспертами, а также в интеллектуальных соревнованиях.
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» была проведена при организационной поддержке Министерства Образования, главном спонсорстве Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и «Kapital Bank», а также при поддержке Bakcell, «Paşa Həyat Sığorta», Optimal и других компаний и организаций.
Традиционно, высокоскоростной интернет в «образовательном автобусе», который проехал более 2 тысяч километров за время проекта, был предоставлен компанией Bakcell.
Уделяя особое внимание вопросам развития и образования детей, Bakcell каждый год способствует улучшению уровня образования и социального обеспечения сотен детей в рамках своей Программы корпоративной социальной ответственности. Напомним также, что в начале этого года, компания Bakcell подписала протокол о сотрудничестве с Министерством образования Азербайджанской Республики и компанией AzEduNet. Основной целью этого сотрудничества является обеспечение до 700 общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных селах, доступом к Интернету и сетевым услугам посредством Азербайджанской образовательной сети. В рамках соглашения, Bakcell предоставляет бесплатный ежемесячный интернет-трафик и мобильные модемы (Data-карты) общеобразовательным учреждениям сроком на 3 года.
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