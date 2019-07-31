Сбербанк закрыл сделку по продаже DenizBank

Сделка по продаже турецкой "дочки" Сбербанка России закрыта.

"Emirates NBD и Сбербанк рады сообщить, что сделка теперь завершена, Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", - говорится в сообщении покупателя актива на сайте дубайской биржи Dubai Financial Market (DFM).

Сбербанк ранее в среду сообщил в своем отчете по МСФО, что в конце июля 2019 года стороны выполнили все условия договора, необходимые для осуществления сделки. В отчете отмечалось, что Сбербанк ожидает завершения расчетов в ближайшее время.

"Решение о продаже DenizBank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе, распространенном банком после раскрытия информации на ресурсе дубайской биржи.

Сбербанк еще в прошлом году договорился о продаже DenizBank банку из ОАЭ Emirates NBD. Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2019 года, затем - в первом полугодии, а 16 июля глава Сбербанка Герман Греф сказал, что это может произойти до конца месяца.

Сбербанк подписал с Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank в конце мая 2018 года. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляла 14,609 млрд турецких лир. Исходя из курса турецкой лиры на 22 мая 2018 года, это соответствовало $3,2 млрд. В то же время Сбербанк позднее сообщал, что по условиям соглашения минимальная цена сделки - $3,4 млрд.

В апреле 2019 года стороны сообщили о подписании обновленного соглашения, по которому цена сделки составила 15,48 млрд турецких лир. По курсу на начало апреля 15,48 млрд турецких лир составляли $2,75 млрд. По состоянию на 31 июля 15,48 млрд турецких лир эквивалентны $2,8 млрд, или 176,15 млрд рублей.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.