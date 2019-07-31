Сбербанк закрыл сделку по продаже DenizBank

Сделка по продаже турецкой "дочки" Сбербанка России закрыта.
"Emirates NBD и Сбербанк рады сообщить, что сделка теперь завершена, Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", - говорится в сообщении покупателя актива на сайте дубайской биржи Dubai Financial Market (DFM).
Сбербанк ранее в среду сообщил в своем отчете по МСФО, что в конце июля 2019 года стороны выполнили все условия договора, необходимые для осуществления сделки. В отчете отмечалось, что Сбербанк ожидает завершения расчетов в ближайшее время.
"Решение о продаже DenizBank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", - отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе, распространенном банком после раскрытия информации на ресурсе дубайской биржи.
Сбербанк еще в прошлом году договорился о продаже DenizBank банку из ОАЭ Emirates NBD. Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2019 года, затем - в первом полугодии, а 16 июля глава Сбербанка Герман Греф сказал, что это может произойти до конца месяца.
Сбербанк подписал с Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank в конце мая 2018 года. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляла 14,609 млрд турецких лир. Исходя из курса турецкой лиры на 22 мая 2018 года, это соответствовало $3,2 млрд. В то же время Сбербанк позднее сообщал, что по условиям соглашения минимальная цена сделки - $3,4 млрд.
В апреле 2019 года стороны сообщили о подписании обновленного соглашения, по которому цена сделки составила 15,48 млрд турецких лир. По курсу на начало апреля 15,48 млрд турецких лир составляли $2,75 млрд. По состоянию на 31 июля 15,48 млрд турецких лир эквивалентны $2,8 млрд, или 176,15 млрд рублей.
Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
Турцию в первом полугодии посетили на 14% больше российских туристов по сравнению с прошлым годом
Алиев назначил ректоров в АТУ и Мингечевирский госуниверситет
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Только 10% дальних бомбардировщиков ВВС США B-1B боеготовы - американский сенатор
Генсек НАТО обсудил с министром обороны Германии судьбу ДРСМД
Берлин заявил, что не будет участвовать в морской коалиции США в Персидском заливе
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору