Бензин на бирже дешевел весь июль, рынок залит топливом

Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижались весь июль, что нехарактерно для сезона летнего спроса. Отраслевые эксперты объясняют падение биржевых цен избытком предложения нефтепродуктов на рынке, а также снижением потребления топлива в стране.
Согласно сайту биржи, к концу июля по сравнению с началом месяца цены на 92-й бензин упали на 5%, до 45021 руб./т., на 95-й - рухнули на 9,5%, до 46608 руб./т., на летний дизель снизились на 2%, до 46781 руб./т.
Ранее, в июне, цены на нефтепродукты на СПбМТСБ находились в спокойном состоянии. Как сообщалось, 1 июля истек срок соглашений между нефтяниками и правительством о стабилизации топливного рынка. Всплеск биржевых цен традиционно фиксировался в мае - перед началом летнего спроса на топливо и из-за ремонтных работ на НПЗ.
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019
Алиев назначил ректоров в АТУ и Мингечевирский госуниверситет
Почти 20 человек арестованы в итальянской Калабрии за связи с мафией
Турецкие подводники займутся поисками азербайджанского Миг29 на Каспии – Минобороны Турции
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле в ответ на действия США после выхода из ДРСМД - эксперт
Партия "Шинн Фейн" раскритиковала Джонсона за жесткий подход к Brexit
США и Китай обсудили импорт сельхозпродукции, договорились о встрече в сентябре
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору