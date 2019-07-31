Бензин на бирже дешевел весь июль, рынок залит топливом

Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижались весь июль, что нехарактерно для сезона летнего спроса. Отраслевые эксперты объясняют падение биржевых цен избытком предложения нефтепродуктов на рынке, а также снижением потребления топлива в стране.

Согласно сайту биржи, к концу июля по сравнению с началом месяца цены на 92-й бензин упали на 5%, до 45021 руб./т., на 95-й - рухнули на 9,5%, до 46608 руб./т., на летний дизель снизились на 2%, до 46781 руб./т.

Ранее, в июне, цены на нефтепродукты на СПбМТСБ находились в спокойном состоянии. Как сообщалось, 1 июля истек срок соглашений между нефтяниками и правительством о стабилизации топливного рынка. Всплеск биржевых цен традиционно фиксировался в мае - перед началом летнего спроса на топливо и из-за ремонтных работ на НПЗ.