Турецкие подводники займутся поисками азербайджанского Миг29 на Каспии – Минобороны Турции

Турция направила в Азербайджан команду подводных спасателей из 10 человек для поисков азербайджанского истребителя МиГ-29, потерпевшего крушения над Каспием, сообщает министерства обороны Турции на своей странице в Twitter.
"Для поддержки усилий по поиску обломков и пилота истребителя МИГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в Каспийском море, подводная поисково-спасательная команда из 10 членов нашего флота направилась из Стамбула в Баку», - отмечается в информации.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщало, что с целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям, направлено обращение к соответствующим структурам Турции и в ближайшее время ожидается прибытие турецких специалистов.
Наряду с этим, оборонное ведомство отмечало, что расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.
Связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.
Истребителем управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.
По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, под руководством которой ведутся поиски самолета и расследование причин авиакатастрофы.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.
Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.
Н.Аббасова
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