Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019

Малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», которые состоятся в рамках Армейских международных игр (АМИ-2019).

«В Баку прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» ВМС России для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Накануне в Баку также прибыли эскадры из двух ракетных крейсеров «Пейкан» и «Джушан» северного Военно-морского флота Ирана и ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана.

Б.Рустамбеков