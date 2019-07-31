Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 31.07.2019 16:22

Азерсу сократил в 2018г чистый убыток на 5,5%

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2018 года составил 480,201 млн манатов, что на 5,5% ниже показателя за 2017 год.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2018г, опубликованной на сайте общества, в отчетном году доходы общества от оказания услуг абонентам составили 176,715 млн манатов (рост на 6,6%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2018 году увеличилась на 8,4% - до 92,937 млн манатов.

Операционные убытки общества в 2018 году составили 476,882 млн манатов (спад на 5,5%).

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2018 году увеличились на 32,3% - до 918,625 млн манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 32,3% - до 813,541 млн манатов, краткосрочные активы - на 31,8%, до 105,084 млн манатов.

Обязательства общества за отчетный год сократились на 7,4% - до 699,776 млн манатов.

Капитал «Азерсу» по итогам 2018 год составил 218,849 млн манатов против отрицательного значения капитала на конец 2017 года в размере 61,36 млн манатов. При этом накопленные убытки общества на конец 2018 года увеличились на 8,1% - до 6 млрд 384,703 млн манатов. Уставный капитал общества в 2018 году остался на уровне 400 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРСУ, УБЫТКИ


Похожие новости


Азерсу сократил в 2017г чистый убыток на 17% Азерсу увеличил в 2016г чистый убыток на 13% Азерсу сократил в 2014г чистый убыток на 15,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]