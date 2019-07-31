Азерсу сократил в 2018г чистый убыток на 5,5%

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2018 года составил 480,201 млн манатов, что на 5,5% ниже показателя за 2017 год.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2018г, опубликованной на сайте общества, в отчетном году доходы общества от оказания услуг абонентам составили 176,715 млн манатов (рост на 6,6%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2018 году увеличилась на 8,4% - до 92,937 млн манатов.

Операционные убытки общества в 2018 году составили 476,882 млн манатов (спад на 5,5%).

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2018 году увеличились на 32,3% - до 918,625 млн манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 32,3% - до 813,541 млн манатов, краткосрочные активы - на 31,8%, до 105,084 млн манатов.

Обязательства общества за отчетный год сократились на 7,4% - до 699,776 млн манатов.

Капитал «Азерсу» по итогам 2018 год составил 218,849 млн манатов против отрицательного значения капитала на конец 2017 года в размере 61,36 млн манатов. При этом накопленные убытки общества на конец 2018 года увеличились на 8,1% - до 6 млрд 384,703 млн манатов. Уставный капитал общества в 2018 году остался на уровне 400 млн манатов.

Н.Аббасова