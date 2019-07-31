Более 370 предпринимателей, пострадавшиö от пожара в ТЦ Diglas, получили компенсацию более 2,1 млн. манатов - генпрокуратура

Следственные органы Азербайджана обеспечили выплату более 1 млн манатов денежных средств предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas», заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Более 400 предпринимателей были привлечены к следствию и опрошены. В результате проведенных оперативных мероприятий 129 предпринимателям выплачено 1 млн 91 тыс. манатов денежных средств»,- сказал Гаралов на расширенном оперативном совещании по итогам первого полугодия 2019 года.

Он также отметил, что в целом 371 предприниматель, пострадавший от пожара в ТЦ «Diglas», получил компенсацию на общую сумму 2 млн 155 тыс. манатов.

Как ранее сообщалось, пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.

Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.

По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.

Прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь выдается посредством двух банков – Kapital Bank и Turanbank.

Предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.

Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.

Ф.Исазаде