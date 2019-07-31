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Туризм 31.07.2019 23:12

Турцию в первом полугодии посетили на 14% больше российских туристов по сравнению с прошлым годом

Турцию с января по июнь посетили более 2,7 млн российских туристов - на 14% больше, чем в первом полугодии 2018 года, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма.

Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию. В топ-5 также вошли Германия (1,8 млн), Болгария (1,2 млн), Великобритания (1 млн) и Иран (882 тыс.).

В общей сложности за полгода Турцию посетило более 18 млн иностранных гостей, что на 13,2% больше, чем годом ранее. В июне турпоток в страну вырос на 18% и достиг 5,4 млн человек, из которых более 1 млн - россияне.

Согласно статистике, в январе-июне чаще всего путешественники посещали Стамбул (38% от общего числа поездок), а также провинции Анталья (30%), Эдирне (10%), Мугла (6%) и Артвин (5,2%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]