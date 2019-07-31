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Дальнее зарубежье 31.07.2019 23:39

Генсек НАТО обсудил с министром обороны Германии судьбу ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил в среду с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Брюсселе проблему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Замечательная встреча с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Брюсселе, целью которой стали вызовы в сфере безопасности, ДРСМД и распределение финансового бремени (НАТО - ИФ)", - написал Столтенберг в твиттере.

"Я глубоко ценю вашу приверженность НАТО и вклад Германии в наш трансатлантический альянс", - добавил он.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]