Алиев назначил ректоров в АТУ и Мингечевирский госуниверситет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вилаята Велиева ректором Азербайджанского технического университета (АТУ).
Алиев также назначил Шахина Байрамова ректором Мингечевирского государственного университета.
Соответствующие распоряжения глава государства подписал в среду.
Ф.Исазаде
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