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Китай на переговорах с США подтвердил обещание нарастить импорт американской сельскохозяйственной продукции - Белый дом

Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание наращивать импорт американской сельхозпродукции, сообщает в среду Белый дом.

"Китайская сторона подтвердила свою приверженность тому, чтобы нарастить закупки продукции сельского хозяйства, экспортируемой из США", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном американскими журналистами.

Также на переговорах обсуждались темы вынужденной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность и нетарифных барьеров, сообщили в Белом доме.

Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Белый дом ожидает, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Ранее в Китае сообщили, что представители США и Китая на прошедших в Шанхае переговорах обсудили импорт американской сельскохозяйственной продукции в КНР и ряд других вопросов. В Китае подчеркнули, что между Пекином и Вашингтоном состоялся искренний, эффективный и конструктивный обмен мнениями.

Переговоры завершились в среду на 40 минут раньше запланированного срока, после чего американская делегация направилась в аэропорт.

Представители КНР и США встретились лично впервые с мая. Тогда переговоры зашли в тупик, несмотря на предварявшие их оптимистичные комментарии с обеих сторон. Впоследствии президент США Дональд Трамп обвинил китайскую сторону в попытке в последний момент изменить уже оговоренные условия торгового соглашения.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в Пекине на прошлой неделе, что китайские компании готовы покупать сельскохозяйственную продукцию США в соответствии с внутренним спросом и делают закупки в соответствии с собственными решениями.

Во вторник Трамп заявил, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию. Однако, согласно утверждениям Трампа, у Китая "очень плохи дела", а экономика США "стала куда больше, чем китайская экономика".

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, СЕЛЬХОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]