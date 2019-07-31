Китай на переговорах с США подтвердил обещание нарастить импорт американской сельскохозяйственной продукции - Белый дом

Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание наращивать импорт американской сельхозпродукции, сообщает в среду Белый дом.
"Китайская сторона подтвердила свою приверженность тому, чтобы нарастить закупки продукции сельского хозяйства, экспортируемой из США", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном американскими журналистами.
Также на переговорах обсуждались темы вынужденной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность и нетарифных барьеров, сообщили в Белом доме.
Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Белый дом ожидает, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.
Ранее в Китае сообщили, что представители США и Китая на прошедших в Шанхае переговорах обсудили импорт американской сельскохозяйственной продукции в КНР и ряд других вопросов. В Китае подчеркнули, что между Пекином и Вашингтоном состоялся искренний, эффективный и конструктивный обмен мнениями.
Переговоры завершились в среду на 40 минут раньше запланированного срока, после чего американская делегация направилась в аэропорт.
Представители КНР и США встретились лично впервые с мая. Тогда переговоры зашли в тупик, несмотря на предварявшие их оптимистичные комментарии с обеих сторон. Впоследствии президент США Дональд Трамп обвинил китайскую сторону в попытке в последний момент изменить уже оговоренные условия торгового соглашения.
Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в Пекине на прошлой неделе, что китайские компании готовы покупать сельскохозяйственную продукцию США в соответствии с внутренним спросом и делают закупки в соответствии с собственными решениями.
Во вторник Трамп заявил, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию. Однако, согласно утверждениям Трампа, у Китая "очень плохи дела", а экономика США "стала куда больше, чем китайская экономика".
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