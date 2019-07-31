Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.07.2019 18:59

Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $65,3 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду продолжают повышаться, чему способствовали, в том числе, данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,59 (на 0,91%) - до $65,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,69 (на 1,19%) - до $58,74 за баррель.

Цены в настоящее время находятся на максимальных уровнях с середины июля.

Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Загрузка мощностей американских НПЗ, по данным Минэнерго, практически не изменилась за прошлую неделю - 93% против 93,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефтяной рынок продолжает подъем на сокращении запасов в США, Brent превысила $65 за баррель Нефть растет, Brent подорожала до $64,1 за баррель Нефть слабо дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $63,18 за баррель Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $63,5 за баррель Нефть слабо дорожает после падения накануне, Brent на уровне $63,32 за баррель Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]