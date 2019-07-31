Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $65,3 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду продолжают повышаться, чему способствовали, в том числе, данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,59 (на 0,91%) - до $65,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,69 (на 1,19%) - до $58,74 за баррель.

Цены в настоящее время находятся на максимальных уровнях с середины июля.

Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Загрузка мощностей американских НПЗ, по данным Минэнерго, практически не изменилась за прошлую неделю - 93% против 93,1%.