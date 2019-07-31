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Карабахский конфликт 31.07.2019 19:09

Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией

Азербайджанский пограничник получил ранения в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны на границе двух стран, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

Находящийся на боевом дежурстве в погранично-боевом пункте Газахской пограничной группы военнослужащий получил ранения в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны армянских военных 31 июля в 16:40 по местному времени. Пограничнику оказана необходимая помощь. Его жизни ничего не угрожает»,- говорится в сообщении.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОГРАНИЧНИК, РАНЕНИЕ


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Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]