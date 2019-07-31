Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией

Азербайджанский пограничник получил ранения в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны на границе двух стран, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
Находящийся на боевом дежурстве в погранично-боевом пункте Газахской пограничной группы военнослужащий получил ранения в результате обстрела азербайджанских позиций со стороны армянских военных 31 июля в 16:40 по местному времени. Пограничнику оказана необходимая помощь. Его жизни ничего не угрожает»,- говорится в сообщении.
Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.
Б.Рустамбеков
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