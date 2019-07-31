РФ и Турция обсудят организацию паромного ро-ро-сообщения между двумя странами

Участники очередного заседания российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству договорились обсудить в сентябре в порту Самсун вопросы организации паромного ро-ро-сообщения между двумя странами, говорится в сообщении министерства транспорта РФ.
На встречу предполагается пригласить технических экспертов, представителей судовладельцев, операторов портовых терминалов, национальных ассоциаций и деловых кругов Турции и России.
"Кроме того, российская сторона предложила развивать морское пассажирское сообщение между портами Сочи и Стамбул. Презентацию о возможностях круизного лайнера "Князь Владимир" провел генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко. Турецкая сторона позитивно оценила предложение и выразила готовность сотрудничать по данному направлению", - говорится в сообщении.
Заседание российско-турецкой межправительственной комиссии, в котором приняла участие делегация Минтранса, состоялось в Анталье 24-26 июля. На нем рассматривались "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области транспорта".
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