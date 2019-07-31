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Транспорт и связь 31.07.2019 20:18

РФ и Турция обсудят организацию паромного ро-ро-сообщения между двумя странами

Участники очередного заседания российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству договорились обсудить в сентябре в порту Самсун вопросы организации паромного ро-ро-сообщения между двумя странами, говорится в сообщении министерства транспорта РФ.

На встречу предполагается пригласить технических экспертов, представителей судовладельцев, операторов портовых терминалов, национальных ассоциаций и деловых кругов Турции и России.

"Кроме того, российская сторона предложила развивать морское пассажирское сообщение между портами Сочи и Стамбул. Презентацию о возможностях круизного лайнера "Князь Владимир" провел генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко. Турецкая сторона позитивно оценила предложение и выразила готовность сотрудничать по данному направлению", - говорится в сообщении.

Заседание российско-турецкой межправительственной комиссии, в котором приняла участие делегация Минтранса, состоялось в Анталье 24-26 июля. На нем рассматривались "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области транспорта".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАРОМЫ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]