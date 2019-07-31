Казахстан рассчитывает на экспорт пшеницы в Азербайджан в 2019г до 700 тыс. тонн, в 2020г – до 1 млн тонн - посол

Казахстан планирует довести годовой объем поставок пшеницы в Азербайджан до 600-700 тыс. тонн в 2019 году, до 1 млн тонн –в будущем году, заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

«Мы потихоньку восстанавливаем экспорт казахстанской пшеницы в Азербайджан. В свое время объем этих поставок составлял около 1 млн тонн пшеницы, но в последующие годы в силу объективных причин мы потеряли эту нишу. По итогам первого полугодия экспорт пшеницы в Азербайджан утроился, до конца 2019 года мы доведем их до 600-700 тыс. тонн. В следующем году мы восстановим поставки на уровне 1 млн тонн, который был 5-6 лет назад»,- заявил дипломат на официальном приеме по случаю завершения его дипломатической мисси в Азербайджане.

Исабаев отметил, что за последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном увеличился почти вдвое.

«Двусторонние отношения между нашими странами всегда были на высоком уровне. В последние годы наблюдается устойчивое развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Подписаны очень важные договора и реализуются проекты в сфере транспорта и логистики, в том числе между железнодорожными управлениями подписан трехлетний договор на общую сумму в $0,5 млн», сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, между странами подписан «очень важный договор» по прокладке оптово-волоконной связи по дну Каспийского моря

Президент Казахстана освободил от должности посла Казахстана в Азербайджане Исабаева и назначил его руководителем представителем президента в парламенте Казахстана.

Он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в 2015 – 2019гг.

Ф.Исазаде