Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

АПК 31.07.2019 19:36

Казахстан рассчитывает на экспорт пшеницы в Азербайджан в 2019г до 700 тыс. тонн, в 2020г – до 1 млн тонн - посол

Казахстан планирует довести годовой объем поставок пшеницы в Азербайджан до 600-700 тыс. тонн в 2019 году, до 1 млн тонн –в будущем году, заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

«Мы потихоньку восстанавливаем экспорт казахстанской пшеницы в Азербайджан. В свое время объем этих поставок составлял около 1 млн тонн пшеницы, но в последующие годы в силу объективных причин мы потеряли эту нишу. По итогам первого полугодия экспорт пшеницы в Азербайджан утроился, до конца 2019 года мы доведем их до 600-700 тыс. тонн. В следующем году мы восстановим поставки на уровне 1 млн тонн, который был 5-6 лет назад»,- заявил дипломат на официальном приеме по случаю завершения его дипломатической мисси в Азербайджане.

Исабаев отметил, что за последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном увеличился почти вдвое.

«Двусторонние отношения между нашими странами всегда были на высоком уровне. В последние годы наблюдается устойчивое развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Подписаны очень важные договора и реализуются проекты в сфере транспорта и логистики, в том числе между железнодорожными управлениями подписан трехлетний договор на общую сумму в $0,5 млн», сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, между странами подписан «очень важный договор» по прокладке оптово-волоконной связи по дну Каспийского моря
Президент Казахстана освободил от должности посла Казахстана в Азербайджане Исабаева и назначил его руководителем представителем президента в парламенте Казахстана.

Он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в 2015 – 2019гг.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-апреле 2019г закупил в Казахстане пшеницы на $40,5 млн Азербайджан в I квартале импортировал казахстанской пшеницы на $37 млн Азербайджан в январе-июле импортировал из Казахстана пшеницы на $3,2 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]