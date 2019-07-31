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ТЭК 31.07.2019 19:41

Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2

Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2", сообщило агентство Bloomberg.

В поддержку выступило 20 членов комитета, против - двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]