Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2

Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2", сообщило агентство Bloomberg.

В поддержку выступило 20 членов комитета, против - двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.