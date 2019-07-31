Валютные резервы Азербайджана достигли рекордных $49 млрд – президент Алиев

Валютные резервы Азербайджана достигли $49 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на совещании, посвященном вопросам социально-экономической сферы.
«Мы достигли рекордного показателя по объему валютных резервов, которые находятся на уровне $49 млрд. Это наш большой успех. За 6 месяцев текущего года валютные резервы страны увеличились на $4 млрд. Мы очень экономного используем эти средства и именно по этой причине в кризисный период, в годы низких цен на нефть мы смогли сохранить и увеличить валютные резервы», - заявил глава государства.
По его словам, Азербайджан также существенно снизил внешний долг, который в настоящее время составляет 19% от ВВП.
«Этот показатель является одним из лучших в мире, поскольку в некоторых странах размер внешнего долга превышает ВВП или находится на одном уровне с ним. Нам и впредь следует быть очень внимательным в этом вопросе. Привлакть кредиты можно только в проекты стратегической значимости, поскольку у нас есть внутренние возможности, и мы должны их использовать», - сказал президент.
Н.Аббасова
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Военные корабли России прибыли в Азербайджан для участия в Кубке моря - 2019
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
Турцию в первом полугодии посетили на 14% больше российских туристов по сравнению с прошлым годом
Алиев назначил ректоров в АТУ и Мингечевирский госуниверситет
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Только 10% дальних бомбардировщиков ВВС США B-1B боеготовы - американский сенатор
Генсек НАТО обсудил с министром обороны Германии судьбу ДРСМД
Берлин заявил, что не будет участвовать в морской коалиции США в Персидском заливе
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору