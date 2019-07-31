Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 31.07.2019 21:07

Валютные резервы Азербайджана достигли рекордных $49 млрд – президент Алиев

Валютные резервы Азербайджана достигли $49 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на совещании, посвященном вопросам социально-экономической сферы.

«Мы достигли рекордного показателя по объему валютных резервов, которые находятся на уровне $49 млрд. Это наш большой успех. За 6 месяцев текущего года валютные резервы страны увеличились на $4 млрд. Мы очень экономного используем эти средства и именно по этой причине в кризисный период, в годы низких цен на нефть мы смогли сохранить и увеличить валютные резервы», - заявил глава государства.

По его словам, Азербайджан также существенно снизил внешний долг, который в настоящее время составляет 19% от ВВП.

«Этот показатель является одним из лучших в мире, поскольку в некоторых странах размер внешнего долга превышает ВВП или находится на одном уровне с ним. Нам и впредь следует быть очень внимательным в этом вопросе. Привлакть кредиты можно только в проекты стратегической значимости, поскольку у нас есть внутренние возможности, и мы должны их использовать», - сказал президент.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


Похожие новости


Валютные резервы Азербайджана к 2019г увеличатся до $46 млрд Валютные резервы Азербайджана в I полугодии увеличились на 8% Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 26,6%, в июле – на 1,4% Стратегические валютные резервы Азербайджана за год сократились на 4% Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 4,4 раза - Центробанк Валютные резервы Центробанка Азербайджана за год сократились почти втрое, в январе - на 12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]