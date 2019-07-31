Президент Алиев считает рост экономики Азербайджана результатом правильной экономической политики

Рост ненефтяной промышленности по итогам I-го полугодия 2019 года составил 15,7%, что является рекордным показателем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Самые лучшие показатели роста по итогам I-го полугодия 2019 года приходятся на ненефтяную промышленность - 15,7%. Это показывает, что проводимая в последние годы политика индустриализации дает прекрасные результаты, и ненефтяной сектор промышленности развивается рекордными темпами»,- сказал Алиев в среду в ходе совещание по социально-экономической сфере, сообщает сайт главы государства.
Президент отметил, что большую роль в этом сыграли сданные в этом году в эксплуатацию крупные предприятия - SOCAR Carbamide и SOCAR Polymer, обладающие высокой производственной мощностью.
«В тоже время предпринимаются необходимые шаги по развитию малого и среднего бизнеса», - сказал Алиев.
Глава государства также отметил, что в I-ом полугодии зафиксирован рекордный рост и в сельском хозяйстве на уровне 13%.
«Такой показатель, главным образом, достигнут за счет растениеводства, где рост составил 25%. Это свидетельствует о том, что вкладываемые инвестиции, проводимые реформы, выделяемые субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают результаты. Я уверен, что в последующие годы сельское хозяйство будет устойчиво развиваться. Это послужит росту занятости и увеличению объемов экспорта»,- сказал Алиев.
Президент также отметил, что инвестиции в экономику Азербайджана в январе-июне составили $6 млрд, большая часть из которых была направлена в ненефтяной сектор экономики.
По словам главы государства, инфляция в Азербайджане за первое полугодие 2019 года составила 2,5%, «что является хорошим показателем», а доходы населения увеличились на 6,6%.
«Бюджетные поступления по линии министерства налогов и Государственного таможенного комитета за отчетный период превысили плановые показатели на 440 млн манатов, что в свою очередь является результатом проводимых реформ»,- сказал Алиев.
«Все экономические показатели дают основания считать, что мы идем в правильном направлении и выполняем все задачи, которые стоят перед нами», - сказал президент.
Б.Рустамбеков
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