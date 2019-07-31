В Азербайджане в 2019г будет построено 1 тыс. км автодорог - Алиев

В Азербайджане в 2019 году будет построено 1 тыс. км автомобильных дорог, сказал президент Ильхам Алиев.

«За последние 15 лет в стране построено 15 тыс км автомобильных дорог. Строительство еще 1 тыс. км предусмотрено в текущем году», - сказал Алиев на совещании по социально-экономической сфере.

По его словам, за 6 месяцев 2019 года в Азербайджане построено около 400 км автодорог.

«В Азербайджане полностью обновляется дорожная инфраструктура. Не случайно, в отчете Давоского экономического форума Азербайджан занял 34-ое место в мире по качеству автомобильных дорог. Уверен, что страна еще больше повысит эти позиции, поскольку в эту сферу вкладываются значительные инвестиции и эти вложения будут прододжены»,- отметил президент.

Ф. Исазаде