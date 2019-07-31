Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0268 GBR   2.0669 TRY   0.3057

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 31.07.2019 22:06

Алиев поручил расширить объем безналичных платежей в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев считает необходимым увеличение числа безналичных операций в Азербайджане.

«По имеющейся у меня информации безналичные расчеты в Азербайджане находятся на низком уровне. В этом направлении должны быть предприняты серьезные шаги. Мы должны постараться увеличить объем безналичных операций и количество POS терминалов, число которых не растет», -отметил Алиев в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что низкий уровень безналичных расчетов «подпитывает» теневую экономику, борьба с которой является одной из основных задач.

«Согласно озвученным на совещании данным, серьезные шаги по борьбе с теневой экономикой ведутся, поскольку заключено более 100 тыс. трудовых контрактов с лицами, ранее работающими нелегально. Низкий уровень безналичных операций недопустим. Поручаю провести анализ этого вопроса и предпринять серьезные шаги в этом направлении», - сказал Алиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛАТЕЖИ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ, ПОРУЧЕНИЕ


Похожие новости


ISB выплатил за 11 месяцев компенсаций на 311 тыс. манатов SOCAR в январе-июле выплатила в госбюджет Азербайджана налогов на сумму более 874 млн манатов Минналогов Азербайджана начало внедрение системы онлайн оплаты налогов и госпошлины через интернет - замминистра

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]