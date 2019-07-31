Алиев поручил расширить объем безналичных платежей в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев считает необходимым увеличение числа безналичных операций в Азербайджане.

«По имеющейся у меня информации безналичные расчеты в Азербайджане находятся на низком уровне. В этом направлении должны быть предприняты серьезные шаги. Мы должны постараться увеличить объем безналичных операций и количество POS терминалов, число которых не растет», -отметил Алиев в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что низкий уровень безналичных расчетов «подпитывает» теневую экономику, борьба с которой является одной из основных задач.

«Согласно озвученным на совещании данным, серьезные шаги по борьбе с теневой экономикой ведутся, поскольку заключено более 100 тыс. трудовых контрактов с лицами, ранее работающими нелегально. Низкий уровень безналичных операций недопустим. Поручаю провести анализ этого вопроса и предпринять серьезные шаги в этом направлении», - сказал Алиев.

Н.Аббасова