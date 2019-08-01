Банк Англии сохранит ставку в четверг, но до конца 2019г ее снизит - эксперты

Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых по итогам очередного заседания в четверг, прогнозирует большинство аналитиков.

Это самый высокий уровень с 2009 года.

Также не ожидается изменения объемов программ покупки гособлигаций и корпоративных бондов, которые составляют соответственно 435 млрд фунтов стерлингов и 10 млрд фунтов.

Комитет по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) в четверг представит обновленные прогнозы для экономики Великобритании. Эксперты практически единогласно ожидают ухудшения оценок экономической ситуации в стране, отмечает агентство Bloomberg.

Член MPC Майкл Сондерс на прошлой неделе заявил, что связанные с Brexit проблемы могут удержать Банк Англии от повышения базовой ставки даже в том случае, если его анализ и прогнозы будут указывать на необходимость подъема. По его словам, гладкий выход Великобритании из состава Евросоюза, заложенный в нынешние экономические прогнозы Банка Англии, очень сомнителен.

Сондерс активно поддерживал подъем ставки в последние два раза, когда она повышалась, однако эти заявления позволяют предположить, что он не намерен продвигать ее увеличение в данный момент.

Прогнозы Банка Англии основаны на допущении, что процесс Brexit будет упорядоченным, в то время как рынки закладывают возможность "жесткого" сценария, который может потребовать снижения ставки британским ЦБ.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в июне в ходе выступления в парламенте, что центробанк может скорректировать политику, чтобы поддержать экономику Великобритании в случае ее выхода из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Он отметил, что действия MPC в этом случае "не будут автоматическими", а будут зависеть от оценки последствий для спроса и предложения, а также обменного курса.

Между тем финансовые рынки в настоящее время исходят из того, что до конца 2019 года Банк Англии уменьшит стоимость кредитования. Это обусловлено ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики ЦБ крупнейших стран и регионов мира, а также усилением вероятности "жесткого" Brexit с приходом к власти в Британии Бориса Джонсона.

Он стал премьером Британии в прошлую среду. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае - со сделкой или без нее - вывести страну из Евросоюза 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.

Аналитики Royal Bank of Canada прогнозируют, что Банк Англии сократит ставку в ноябре на 25 базисных пунктов. При этом, по их мнению, если 31 октября произойдет "жесткий" Brexit, ставка может быть снижена сразу же, не дожидаясь планового заседания, назначенного на 7 ноября.