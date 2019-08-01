США продолжат давление на Иран до заключения всеобъемлющей сделки - Госдеп

США продолжают поиск дипломатического решения в ситуации с Ираном и намерены сохранить давление до тех пор, пока с Тегераном не будет заключена всеобъемлющая сделка, говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, распространенном в четверг.

"Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения, затрагивающего деструктивное поведение Ирана. Единственный путь вперед - это всеобъемлющее соглашение, которое захватит весь спектр угроз. До этого наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления сохранится", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что введенные санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа "представляют собой еще один шаг в отказе режиму Ирана в ресурсах для возможности осуществления террора и угнетения иранского народа".

"Не так давно президент Дональд Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана, который обогатился за счет иранского народа. Сегодня США ввели санкции против его главного заступника Джавада Зарифа. Он такой же соучастник незаконного поведения режима, как и остальные члены мафии (аятоллы Али) Хаменеи", - написал Помпео в твиттере.