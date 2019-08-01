Сенат США утвердил кандидатуру Крафт в качестве постпреда США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Она получила 56 голосов в поддержку, 34 сенатора проголосовали против нее.
Должность постпреда США при ООН пустовала на протяжении 7 месяцев. В настоящее время исполняет обязанности постпреда США при ООН дипломат Джонатан Коэн.
Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как предыдущий кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.
Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт, которая является политическим назначенцем, за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.
Ранее 57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.
Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.
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