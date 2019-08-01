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Сенат США утвердил кандидатуру Крафт в качестве постпреда США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Она получила 56 голосов в поддержку, 34 сенатора проголосовали против нее.

Должность постпреда США при ООН пустовала на протяжении 7 месяцев. В настоящее время исполняет обязанности постпреда США при ООН дипломат Джонатан Коэн.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как предыдущий кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.

Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт, которая является политическим назначенцем, за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Ранее 57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

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Тэги: США, ООН, КАНДИДАТУРА, СЕНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]