КНДР испытала реактивное орудие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский Ким Чен Ын "31 июля руководил испытательной стрельбой по-новому разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра", говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что результат испытательного запуска оказался "весьма внушительным". Северокорейский лидер подчеркнул, что данной оружие станет "неизбежным бедствием" для тех сил, что попадут под прицел.

Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытали две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Первая ракета была запущена в 5:06 (23:06 по мск), а вторая - в 5:27 (23:27 по мск) из района Кальма вблизи города Вонсан.

По оценкам военных Южной Кореи, обе ракеты пролетели около 250 км на высоте примерно 30 км.