КНДР испытала реактивное орудие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский Ким Чен Ын "31 июля руководил испытательной стрельбой по-новому разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра", говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что результат испытательного запуска оказался "весьма внушительным". Северокорейский лидер подчеркнул, что данной оружие станет "неизбежным бедствием" для тех сил, что попадут под прицел.
Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытали две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.
Первая ракета была запущена в 5:06 (23:06 по мск), а вторая - в 5:27 (23:27 по мск) из района Кальма вблизи города Вонсан.
По оценкам военных Южной Кореи, обе ракеты пролетели около 250 км на высоте примерно 30 км.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров
ВБ осенью представит Азербайджану предложения по присоединению к «Программе самозанятности» - министр
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору