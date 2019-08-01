Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР обсудили северокорейские запуски

Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР Стивен Биган и Ли До Хун встретились в среду в Бангкоке на полях регионального форума по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Стороны обменялись своим анализом последних и текущих событий, в том числе связанных с запусками Северной Кореей баллистических ракет малой дальности 31 июля, а также своими взглядами на то, как на них реагировать", - говорится в пресс-релизе МИД Южной Кореи.

"Обе стороны разделили понимание того, что скорейшее возобновление переговоров (о денуклеаризации - ИФ) на рабочем уровне является более важным, чем что-либо в нынешней ситуации, и согласились приложить дипломатические усилия для достижения этой цели", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Серия запусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытали две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Первая ракета была запущена в 5:06 (23:06 по мск), а вторая - в 5:27 (23:27 по мск) из района Кальма вблизи города Вонсан.

По оценкам военных Южной Кореи, обе ракеты пролетели около 250 км на высоте примерно 30 км.

Северокорейское агентство ЦТАК в четверг сообщило о прошедшем испытании "управляемого реактивного орудия" нового типа.

Шесть дней назад КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности в том же районе. Тогда ракеты пролетели около 600 км и были идентифицированы как "KN-23".

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запускать баллистические ракеты.

До этого подобные запуски Северная Корея проводила в начале мая.