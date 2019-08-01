Болтон заявил о продлении исключений из санкций для ядерных объектов Ирана на 90 дней

США продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.

"Я думаю, что идея заключается в том, что мы следим за этой ядерной деятельностью очень, очень пристально. Таким образом, это будет короткое 90-дневное продление", - сказал Болтон.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что 1 августа истекает срок исключений, выдаваемых США, на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере.

По информации издания, президент США Дональд Трамп решил продлить срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по трем проектам Ирана, которые подпали под санкции. Решение, как ожидается, будет объявлено уже на этой неделе.