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Дальнее зарубежье 01.08.2019 10:25

Трамп назначил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.

Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этой страной, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения, а также совместное участие в космических проектах.

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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, СОЮЗНИК, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]