Трамп назначил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.
Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этой страной, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения, а также совместное участие в космических проектах.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров
ВБ осенью представит Азербайджану предложения по присоединению к «Программе самозанятности» - министр
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору