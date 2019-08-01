Трамп назначил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.

Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этой страной, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения, а также совместное участие в космических проектах.