СБ ООН обсудит вопрос о ракетных испытаниях КНДР

Обсуждение последних ракетных пусков КНДР планируется провести в четверг в Совете безопасности ООН, сообщают СМИ со ссылками на дипломатические источники во всемирной организации.
Консультации по этому вопросу, которые пройдут за закрытыми дверями, инициировали Великобритания, Германия и Франция.
Ранее южнокорейские военные заявили, что в минувшую среду КНДР осуществила пуски двух баллистических ракет. Резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.
Пхеньян, тем не менее, назвал пуски испытанием новых видов реактивных снарядов.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью Fox Business Network, что осуществленные Пхеньяном в минувшую среду ракетные пуски не являются нарушением обещаний о прекращении ракетных испытаний, которые Ким Чен Ын дал Дональду Трампу в ходе личных встреч.
"Пуск этих ракет не нарушает обещаний, касающихся испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал президенту (Трампу - ИФ)", - сказал он.
Наблюдатели считают, что эти испытания стали ответом Северной Кореи на планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, что вызывает острое раздражение в Пхеньяне.
Как заявил журналистам на условиях анонимности американский официальный представитель, несмотря на такую реакцию со стороны КНДР, в вопросе проведения маневров "насколько известно, в планах нет каких-либо корректировок или изменений".
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