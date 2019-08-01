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Дальнее зарубежье 01.08.2019 10:38

СБ ООН обсудит вопрос о ракетных испытаниях КНДР

Обсуждение последних ракетных пусков КНДР планируется провести в четверг в Совете безопасности ООН, сообщают СМИ со ссылками на дипломатические источники во всемирной организации.

Консультации по этому вопросу, которые пройдут за закрытыми дверями, инициировали Великобритания, Германия и Франция.

Ранее южнокорейские военные заявили, что в минувшую среду КНДР осуществила пуски двух баллистических ракет. Резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.

Пхеньян, тем не менее, назвал пуски испытанием новых видов реактивных снарядов.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью Fox Business Network, что осуществленные Пхеньяном в минувшую среду ракетные пуски не являются нарушением обещаний о прекращении ракетных испытаний, которые Ким Чен Ын дал Дональду Трампу в ходе личных встреч.

"Пуск этих ракет не нарушает обещаний, касающихся испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал президенту (Трампу - ИФ)", - сказал он.

Наблюдатели считают, что эти испытания стали ответом Северной Кореи на планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, что вызывает острое раздражение в Пхеньяне.

Как заявил журналистам на условиях анонимности американский официальный представитель, несмотря на такую реакцию со стороны КНДР, в вопросе проведения маневров "насколько известно, в планах нет каких-либо корректировок или изменений".

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, КНДР, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]