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Белый дом: Путин и Трамп обсудили двустороннюю торговлю

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы торговли между двумя странами, а также пожары в Сибири, сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.

Согласно сообщению, Трамп говорил с Путиным по телефону "и выразил озабоченность по поводу обширных лесных пожаров, поражающих Сибирь", лидеры двух стран также обсудили торговлю.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону лесные пожары в России, и американский лидер предложил Москве помощь.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля.

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется", - сказали в пресс-службе.

"При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов", - отметили в Кремле.

"Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - заявили в Кремле.

"Президенты России и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", - сказали в пресс-службе.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]