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Помпео объявил о продлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

США продлевают ограничения в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой, сообщил американский госдепартамент в четверг по московскому времени.

"Сегодня (в четверг по московскому времени) госсекретарь Помпео продлил действие ограничений, имеющих отношение к ядерной программе иранского режима", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

В нем отмечается, что это "будет способствовать сохранению контроля над гражданской ядерной программой Ирана", снизит риски распространения, а также ограничит возможности Ирана по сокращению времени для создания ядерного оружия, восстановления связанных с этих объектов.

По мнению госдепартамента, Иран "продолжает использовать свою ядерную программу для вымогательства у мирового сообщества и угроз региональной безопасности".

"Соединенные Штаты решительно выступают за лишение Ирана любых путей к созданию ядерного оружия и за использование всего спектра дипломатических и экономических инструментов, направленных на сдерживание ядерной деятельности Ирана", - подчеркивает госдепартамент.

Он добавил, что "пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление на него и дипломатическая изоляция будут усиливаться".

Тем не менее, США продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.

"Я думаю, что идея заключается в том, что мы следим за этой ядерной деятельностью очень, очень пристально. Таким образом, это будет короткое 90-дневное продление", - сказал Болтон.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что 1 августа истекает срок исключений, выдаваемых США, на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере.

По информации издания, президент США Дональд Трамп решил продлить срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по трем проектам Ирана, которые подпали под санкции. Решение, как ожидается, будет объявлено уже на этой неделе.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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