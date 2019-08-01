Япония возобновит полеты истребителей F-35A после апрельской авиакатастрофы

Министерство обороны Японии заявило, что возобновит полеты истребителей F-35A в четверг днем, сообщают местные СМИ.
"Мы приняли тщательные меры по обеспечению безопасности", - сказал министр обороны Такэси Ивая журналистам в четверг утром.
Он уточнил, что, предположительно, полеты возобновятся около 14:00 (8:00 по мск).
Минобороны также сообщило, что пока не будет проводить ночные полеты.
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
В ходе поисков были найдены только фрагменты двигателя и крыла истребителя. Позже была подтверждена гибель пилота.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров
ВБ осенью представит Азербайджану предложения по присоединению к «Программе самозанятности» - министр
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору