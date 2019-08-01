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Дальнее зарубежье 01.08.2019 10:51

Япония возобновит полеты истребителей F-35A после апрельской авиакатастрофы

Министерство обороны Японии заявило, что возобновит полеты истребителей F-35A в четверг днем, сообщают местные СМИ.

"Мы приняли тщательные меры по обеспечению безопасности", - сказал министр обороны Такэси Ивая журналистам в четверг утром.

Он уточнил, что, предположительно, полеты возобновятся около 14:00 (8:00 по мск).

Минобороны также сообщило, что пока не будет проводить ночные полеты.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

В ходе поисков были найдены только фрагменты двигателя и крыла истребителя. Позже была подтверждена гибель пилота.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]