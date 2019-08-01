Япония возобновит полеты истребителей F-35A после апрельской авиакатастрофы

Министерство обороны Японии заявило, что возобновит полеты истребителей F-35A в четверг днем, сообщают местные СМИ.

"Мы приняли тщательные меры по обеспечению безопасности", - сказал министр обороны Такэси Ивая журналистам в четверг утром.

Он уточнил, что, предположительно, полеты возобновятся около 14:00 (8:00 по мск).

Минобороны также сообщило, что пока не будет проводить ночные полеты.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

В ходе поисков были найдены только фрагменты двигателя и крыла истребителя. Позже была подтверждена гибель пилота.