Экспортная пошлина на нефть в РФ понижена на $6,2, до $94,1/т

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понижена на $6,2, до $94,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

В июле экспортная пошлина на нефть составляла $100,3 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть понизилась до $9,4 с $10 в июле.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $28,2 (в июле - $30 за тонну), на темные - $94,1 ($100,3).

Пошлина на экспорт товарного бензина понижена до $28,2 с $30, прямогонного бензина (нафта) - до $51,7 с $55,1 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ осталась нулевой.

Пошлина на кокс понизилась до $6,1 c $6,5 за тонну.